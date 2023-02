Portugal com Hungria, França e Itália no Europeu de andebol de praia da Nazaré

No Campeonato da Europa feminino, a decorrer paralelamente ao masculino, na mesma data e também nas areias da Nazaré, a seleção portuguesa vai defrontar na fase de grupos as congéneres dos Países Baixos, Ucrânia e Turquia.



A Dinamarca, que é a atual campeã europeia na vertente masculina, vai disputar o Grupo D com as seleções da Alemanha, Roménia e Turquia.



A Alemanha, que em 2021 ergueu o troféu na vertente feminina, disputa o Grupo A, com as seleções da Dinamarca, França e Itália.



A 13.ª edição do Campeonato da Europa terá lugar na Nazaré, de 24 a 28 de maio e contará com 16 equipas masculinas e 16 femininas, representando um total de 17 nações.



Na última edição, disputada em Varna, na Bulgária, Portugal ficou colocado na quinta posição em ambas as vertentes.



A Croácia, em masculinos, é a seleção recordista, com títulos obtidos em 2009, 2011, 2013 e 2015, enquanto a Espanha conquistou a competição por três vezes, em 2002, 2006 e 2017.



A Croácia (2007 e 2011), a Hungria (2013 e 2015) e a Rússia (2002 e 2004) ganharam por duas vezes a competição feminina.