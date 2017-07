Portugal com mais dois sétimos lugares nos Europeus de maratonas em canoagem

Lusa 02 Jul, 2017, 13:53 | Outras Modalidades

A tripulação masculina concluiu a prova em 2:05.12 horas, a 5.42 minutos dos espanhóis Manuel Campos e José Sánchez, que conquistaram o ouro ao baterem os húngaros Martón Kóver e Ádám Dóczé por apenas 1,87 segundos. Os também espanhóis Oscar Graña e Ramon Ferro ficaram com o bronze, a 1.49 minutos.



Ana Valentim e Marta Noval foram sétimas entre as oito tripulações que concluíram a prova, em 2:00.44, ficando a 3.49 das húngaras Renáta Csay e Alexandra Bara, que foram 33 segundos mais rápidas do que as compatriotas Lili Katona e Eniko Vácsai e 1.46 minutos do que as espanholas Eva Barrios e Aurora Figueras.



Para concluir os Europeus, a Portugal falta apenas disputar o K2 com o pentacampeão europeu José Ramalho a fazer equipa com Henrique Cerqueira.



Além do ouro do vila-condense José Ramalho, Portugal conquistou mais três medalhas de bronze, pelos juniores do CN Ponte de Lima Duarte Silva em C1 e Rita Fernandes em K1, e pelo sub-23 Sérgio Maciel, do Darque Kayak Clube, em C1 sub-23.



Os Europeus de maratonas reúnem mais de 300 canoístas de 23 países.