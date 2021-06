Portugal com mais sete medalhas nos Mundiais de atletismo de deficiência intelectual

O atleta paralímpico, que conquistou o bronze nos Jogos Londres2012, somou a terceira medalha de ouro, depois do heptatlo e do triplo, com um salto a 6,35 metros.



Na terceira jornada da competição, Inês Fernandes e Domingos Magalhães conquistaram medalhas de prata no lançamento do disco, enquanto Sandro Baessa e Ana Filipe também conseguiram prata nos 400 metros e salto em comprimento, respetivamente.



As medalhas de bronze foram conseguidas por Igor Oliveira nos 100 metros, pela estafeta masculina dos 4x100m composta por Carlos Freitas, Carlos Lima, Lenine Cunha e Igor Oliveira.



Ao final do terceiro dia de competição, Portugal soma 19 medalhas: três de ouro, 11 de prata e cinco de bronze.



Na classificação por equipas, Portugal continua na liderança com 69 pontos, seguida da França, que soma 65, e da Itália, que segue com 37 pontos.