Portugal com Polónia, Roménia e Israel no apuramento para o Euro2026 de andebol

A qualificação para o Euro2026 decorre de 07 de novembro a 11 de maio de 2025, sendo que os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos apuram-se para a fase final, aos quais se juntarão os quatro melhores terceiros posicionados.



A campeã em título França e os três coorganizadores escandinavos - Dinamarca, Suécia e Noruega – estão diretamente apurados para o Euro2026, que irá decorrer de 15 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.



A fase de qualificação, que atribui 20 vagas para o Euro2026, irá envolver 32 seleções, que ficaram hoje a conhecer os adversários nos respetivos grupos de qualificação.



Integrada no pote 1, juntamente com Alemanha, Espanha, Hungria, Croácia, Islândia, Eslovénia e Países Baixos, a seleção portuguesa foi a primeira a sair da última ronda do sorteio, pelas mãos do ex-internacional dinamarquês Lars Christiansen.



Portugal, que vai acolher a competição em 2028, juntamente com a Espanha e a Suíça, depois de ter sido anfitrião da edição inaugural, em 1994, procura a nona presença num Europeu, prova em que regista como melhores resultados o sexto lugar alcançado em 2020 e o sétimo este ano.



Constituição dos oito grupos de qualificação para o Euro2026:



- Grupo 1: Eslovénia, Macedónia do Norte, Lituânia e Estónia.



- Grupo 2: Hungria, Montenegro, Eslováquia e Finlândia.



- Grupo 3: Islândia, Grécia, Bósnia-Herzegovina e Geórgia.



- Grupo 4: Espanha, Sérvia, Itália e Letónia.



- Grupo 5: Croácia, República Checa, Bélgica e Luxemburgo.



- Grupo 6: Países Baixos, Ilhas Faroé, Ucrânia e Kosovo.



- Grupo 7: Alemanha, Áustria, Suíça e Turquia.



- Grupo 8: Portugal, Polónia, Roménia e Israel.