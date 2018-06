Portugal com quatro medalhas em Tarragona

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Jun, 2018, 09:02 / atualizado em 24 Jun, 2018, 09:05 | Outras Modalidades

A triatleta Melanie Santos conquistou a primeira medalha para Portugal ao ganhar o ouro na prova feminina de triatlo enquanto também na mesma modalidade, mas no setor masculino, João Pereira conquistou a medalha de ouro, com o tempo de 57.28 minutos.



Ao segundo dia de competição, Portugal também subiu ao pódio para celebrar o bronze por duas ocasiões.



Primeiro foi o atirador português João Costa a ficar em terceiro no tiro com pistola de ar comprimido 10 metros, ao fazer 217,0 pontos. Seguiu-se o bronze do nadador Alexis Santos, que ficou em terceiro nos 200 metros estilos, com o tempo de 2.00,83 minutos.



Além da canoagem, que conta com o tricampeão europeu de K1 1000 metros Fernando Pimenta, também o andebol, o badminton, a esgrima, a ginástica artística, o karaté, as lutas amadoras, a natação, o tiro, o tiro com armas de caça, o voleibol e a vela são as modalidades nas quais a delegação portuguesa vai competir este domingo naquele que será o terceiro dia de competição.



Portugal está representado nos Jogos do Mediterrâneo, que contam com 26 nações, por 232 atletas em 29 modalidades.