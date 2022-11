Portugal conquista 71 medalhas nos Campeonatos do Mundo de Kickboxing da ISKA

Portugal conquistou 71 medalhas no Campeonato do Mundo de Kickboxing da ISKA (Associação Internacional de Karaté Desportivo e Kickboxing), que decorreram em Kemer, na Turquia, com 26 atletas a subirem ao lugar mais alto do pódio.