Portugal conquista duas medalhas em judo nos Jogos Europeus Universitários

Lusa Comentários 24 Jul, 2018, 18:48 | Outras Modalidades

Em -48 kg, a atleta da Universidade de Coimbra, que já tinha vencido no Europeu Universitário de 2017, bateu na final a kosovar Fjolla Kelmendi, da Universidade de Pristina, com um 'waza-ari', naquela que foi uma reedição da final do Grande Prémio de Antália de 2018, na Turquia, também vencido pela lusa.



Antes, a estudante de Medicina já tinha vencido a francesa Mathilde Pardon, a espanhola Clara González e a turca Nazlican Kiliç, esta última nas meias-finais, para chegar à disputa pela medalha de ouro.



"Foi um dia perfeito, ainda mais a jogar duplamente em casa, em Coimbra e em Portugal, e não podia pedir uma melhor vitória", atirou a judoca, no final da prova.



Se o objetivo definido era "ganhar a prova", o "nível mais elevado" apresentado nos Jogos apresentou-lhe algumas dificuldades, mesmo tendo conseguido sempre seguir a tática definida.



A atleta de 20 anos volta a competir já na sexta-feira, no Grande Prémio de Zagreb, antes de disputar outro 'grand prix' em Budapeste, e aponta ao "grande objetivo, que será o Mundial em Baku, em setembro", no qual quer "apostar tudo".



Já Rodrigo Lopes, também ele um estudante de Medicina, na Universidade de Lisboa, acabou por perder na final de -60 kg com o espanhol Joaquim Jimeno (Universidade de Alicante), depois de chegar desgastado ao combate decisivo.



O judoca tinha batido o francês Clement Conte, o britânico Ryan Burt e o ucraniano Kyryl Samotug para disputar o ouro, naquela que foi a estreia em provas universitárias, mas faltou-lhe "resistência" para discutir o primeiro lugar do pódio.



"Na final só se pensa no ouro, mas as minhas aspirações iniciais eram de lutar por medalhas, e consegui. Faltou-me um bocadinho de caixa, porque na meia-final tive de estar sempre a atacar e acabei por pagar um bocado caro a falta de resistência", analisou o judoca, que procura agora focar-se "nos nacionais de séniores" marcados para novembro deste ano.



Depois de quatro medalhas no remo e seis na canoagem, os dois 'metais' no primeiro dia de finais no judo rendeu mais duas, elevando para 12 o número de medalhas lusas na prova, com destaque para a equipa da casa, a Universidade de Coimbra, que conquistou nove, cinco delas de ouro.



A quarta edição dos Jogos Europeus Universitários decorre até sábado e traz 13 desportos diferentes a Coimbra, com a participação de cerca de 4.500 atletas -- a sua maioria campeões nacionais universitários nas 13 modalidades em competição, entre eles cerca de 450 portugueses -, de 295 universidades de 40 países.