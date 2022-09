Portugal conquista primeira edição da Finalíssima de futsal

Depois do 1-1 no tempo regulamentar, com os golos de Miguel Mellado, aos 19, para a Espanha, e de Afonso Jesus, aos 28, para Portugal, e de um prolongamento sem golos, o guarda-redes Edu foi o ‘joker’ de Jorge Braz para os penáltis, travando dois remates e oferecendo mais um troféu aos lusos, que não falharam nenhum dos quatro disparos.



A congénere espanhola era vista como uma ‘malapata’ para a equipa das ‘quinas’, mas a história tem sido outra nos últimos anos, com Portugal a superar, sempre de maneira épica, os ‘vizinhos’ nos momentos decisivos: 3-2 (no tempo extra) na final do Europeu de 2018, 4-2 (também no prolongamento) nos ‘quartos’ do Mundial de 2021 e 3-2 nas ‘meias’ do Europeu de 2022. Todas estas provas terminaram com a conquista lusitana.



Com as duas seleções muito encaixadas nos primeiros minutos da partida, em estudo mútuo e com cautelas, apesar de se conhecerem bastante bem, o encontro ‘arrastou-se’ sem grandes chances de perigo, sendo a primeira um remate de André Coelho (06).



André Sousa, no lado português, e Jesús Herrero, para os castelhanos, travavam tudo o que chegava às duas balizas, com o luso a destacar-se numa defesa com os pés, aos 15, e o espanhol a responder, com uma boa estirada, a um cabeceamento de Zicky Té (16).



A cerca de um minuto do intervalo, o selecionador Fede Vidal pediu uma pausa técnica e elaborou uma jogada estudada para o canto a favor que tinham à disposição, que os seus pupilos executaram na perfeição: Miguel Mellado surgiu no meio dos lusos e fez o primeiro tento do jogo, aproveitando da melhor maneira a cobrança de Antonio Pérez.



O reatamento parecia trazer a mesma toada, mas um erro enorme dos espanhóis deu a Portugal a hipótese de igualar o marcador, com a bola a ir ter com Afonso Jesus, que aproveitou o mau posicionamento de Didac Plana – rendeu Jesús Herrero ao intervalo – e ‘picou’ por cima do guarda-redes, aos 28, o que galvanizou os atletas portugueses.



No minuto seguinte, Hugo Neves atirou por cima perto da linha de golo, falhando uma soberana oportunidade para consumar a reviravolta, que Zicky Té também tentou, aos 33, com um remate poderoso, para uma fantástica defesa de Didac Plana, por instinto.



A Espanha apresentava notórias dificuldades para contrariar a enorme pressão que os lusos começaram a exercer depois do empate, mas, quando conseguiram chegar perto da baliza, ‘esbarraram’ em André Sousa, que, aos 31, defendeu três remates seguidos.



Com Portugal por cima – e com muito apoio do público argentino -, o jogo seguiu para prolongamento, disputado a alta intensidade e com as duas seleções em busca de um golo que pudesse sentenciar a decisão, o que não aconteceu, avançando para penáltis.



No desempate através da marca de grande penalidade, Jorge Braz apostou em Edu na baliza da equipa das ‘quinas’ e a decisão revelou-se certeira, com o guarda-redes a ser o ‘herói’ da Finalíssima, ao parar duas cobranças e entregar nova conquista a Portugal.







Jogo realizado no Parque Roca, em Buenos Aires.



Espanha – Portugal, 1-1 após prolongamento, 2-4 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 1-0.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.



No final do prolongamento: 1-1.



Marcadores:



1-0, Miguel Mellado, 19 minutos.



1-1, Afonso Jesus, 28.







Marcadores no desempate por grandes penalidades:



0-1, Bruno Coelho.



1-1, Sergio Lozano.



1-2, André Coelho.



1-2, Chino (defesa do guarda-redes).



1-3, Pany Varela.



2-3, Miguel Mellado.



2-4, Tomás Paçó.



2-4, Raúl Campos (defesa do guarda-redes).







Equipas:



- Espanha: Jesús Herrero, Sergio Lozano, Antonio Pérez, Miguel Mellado e Raúl Gómez. Jogaram ainda Pol Pacheco, Raúl Campos, Boyis, Adolfo Fernández, Esteban Guerrero, Catela, Chino, Didac Plana e José Antonio Raya.



Selecionador: Fede Vidal.



- Portugal: André Sousa, Erick Mendonça, João Matos, Bruno Coelho e Pany Varela. Jogaram ainda André Coelho, Afonso Jesus, Silvestre Ferreira, Zicky Té, Tomás Paçó, Fábio Cecílio, Mário Freitas, Hugo Neves e Eduardo Sousa.



Selecionador: Jorge Braz.







Árbitros: Daniel Rodríguez (Uruguai) e Cristian Espíndola (Chile).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sergio Lozano (12), Zicky Té (27) e Pany Varela (40).