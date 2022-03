Portugal conquista segunda medalha de ouro nos mundiais de ginástica acrobática

A dupla portuguesa conquistou o primeiro lugar no exercício de equilíbrio, com 28.850 pontos, batendo a dupla dos Estados Unidos (27.350) e a do Cazaquistão (27.050), que ficaram em segundo e terceiro, respetivamente.



Na sexta-feira, Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira já tinham conquistado o ouro no exercício combinado na Arena Milli Gimnastika, com 28.780 pontos, batendo a Hungria, com 26.950, e o Cazaquistão, com 26.790, que completaram o pódio.



Também na sexta-feira, Bárbara Sequeira, Beatriz Carneiro e Francisca Maia constituíram o trio que assegurou a prata na prova de grupos femininos, igualmente com o exercício combinado.



As portuguesas somaram 28.780 pontos, a um da Bélgica, enquanto os Estados Unidos levaram o bronze, com 28.140.



Na sequência dos resultados alcançados nas qualificações, com os lusos a conseguirem ir às finais de todas as especialidades, foi definido o ‘ranking’ por equipas, que valeu a Portugal a medalha de prata, com 48 pontos, a três da Bélgica, ouro com 51, enquanto a Grã-Bretanha fechou o pódio, com 46.