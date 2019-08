Lusa Comentários 27 Ago, 2019, 23:15 | Outras Modalidades

Portugal conseguiu primeiro 'set' no Europeu de voleibol feminino



Lodz, Polónia, 27 ago 2019 (Lusa) – O quarto jogo da seleção portuguesa de voleibol feminino no grupo B do Campeonato da Europa saldou-se por uma derrota para as lusas, a exemplo dos anteriores, desta vez por 3-1.



No Atlas Arena de Lodz, Portugal começou muito forte e ganhou o primeiro 'set', por muito claros 25-13, mas depois soçobrou, perdeu o seguinte por tangenciais 26-24 e os seguintes por números já mais desequilibrados - 25-20 e 25-11.



Na estreia absoluta numa fase final de um Campeonato da Europa, a equipa de Francisco Santos, que ocupa o último lugar do grupo, só tem mais um jogo pela frente, perante a Ucrânia, que também não venceu ainda.



O jogo, na quinta-feira, deverá definir os quinto e sexto lugares do grupo, sendo já certo que a equipa portuguesa não continuará em competição, para os oitavos de final.



A formação das 'quinas' conseguiu contra a Bélgica o que ainda não tinha logrado na Polónia - um histórica primeiro 'set' na competição e a discussão do jogo, até ao final do segundo.



Julia Kavalenko, com 15 pontos, foi figura de proa pela seleção portuguesa, ante uma Bélgica que teve em Britt Herbotss, Van Gestel e Dominika Sobolska os seus melhores elementos.



Os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos do Europeu2019, a realizar conjuntamente pela Turquia (grupo A), Polónia (B), Hungria (C) e Eslováquia (D), apuram-se para os oitavos de final.



Além de Portugal, Bélgica e Ucrãnia, integram o grupo Polónia, Itália e Eslovénia.



Jogo no Arena de Lodz, Polónia.



Bélgica - Portugal, 3-1.



Parciais: 13-25 (19 minutos), 26-24 (29), 25-20 (27), 25-11 (20).



Sob arbitragem de Sabine Witte (Alemanha) e Salvis Kurtiss (Letónia), as equipas jogaram com as seguintes jogadoras:



- Bélgica: Brit Herbost, Celine van Gestel, Kaja Grobelina, Dominika Sobolska, Marlies Janssens, Ilka van de Vyver. Nathalie Lemens, Jodie Guilliams, Manon Stragier e Britt Ruysschaert (lébera).



Treinador: Gert van de Broek.



- Portugal: Helena Monteiro, Eliana Durão, Marta Hurst, Aline Rodrigues, Julia Kavalenka, Bárbara Gomes.



Eduarda Duarte, Maria Lopes, Vanessa Iolanda Rodrigues, Maria Maio e Joana Resende (líbera).



Treinador: Francisco Santos.



Assistência: 280 espetadores.