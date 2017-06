Portugal cumpre treino de adaptação antes da estreia na Liga Mundial de voleibol

Lusa 01 Jun, 2017, 20:54 | Outras Modalidades

Na primeira sessão realizada no recinto da prova, o selecionador Hugo Silva afinou a estratégia para o encontro com a Austrália, insistindo na velocidade, rapidez e fluidez do jogo luso, para superar a altura e a força dos jogadores australianos.

Na Arena, recinto com capacidade para cerca de dois mil lugares sentados e ainda em fase de preparação para a prova, o selecionador Hugo Silva contou com todos os jogadores de que dispõe, sem qualquer limitação.

A seleção portuguesa inicia na sexta-feira frente à Austrália, pelas 15:00 locais (14:00 em Portugal Continental), uma série de três jogos consecutivos, que incluem ainda encontros com o Japão, no sábado, e com a anfitriã Eslováquia, no domingo.

Portugal, que na última edição, enquanto anfitrião, em Matosinhos, perdeu a final frente ao Canadá, vai disputar, de seguida, mais dois torneios em Ceske Budejovice, na República Checa, de 09 a 11 de junho, e no Cairo, de 16 a 18 do mesmo mês.

O grupo 2 da Liga Mundial é disputado por 12 seleções, mas, de acordo com o estipulado nos regulamentos da prova, cada país participante só realiza nove jogos, a cumprir em três torneios intercontinentais com quatro participantes cada.

A seleção portuguesa vai ter como adversários ao longo das três `poules` do grupo 2 da Liga Mundial2017, a realizar de 02 a 18 de junho, Austrália, Holanda, Japão, Eslováquia, República Checa, Finlândia, Eslovénia e Egito (duas vezes) e `evita` China, Coreia do Sul e Turquia.

A final a quatro do grupo 2 da Liga Mundial será disputada pelos três melhores classificados na fase intercontinental (resultante dos nove jogos que cada uma das seleções realiza) e pela anfitriã Austrália, de 23 a 25 de junho.