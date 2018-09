Portugal defende prata coletiva nos mundiais de surf no Japão

Lusa Comentários 05 Set, 2018, 17:41 | Outras Modalidades

"Depois de no último ano termos sido vice-campeões do mundo pelo terceiro ano consecutivo, vamos para o Japão muito confiantes num bom resultado", disse João Jardim Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf.



Vasco Ribeiro, Tomás Fernandes e Pedro Henrique, ex-campeão nacional, são os três atletas de surf open escolhidos para representarem o país em Tahara.



Teresa Bonvalot, bem como as últimas campeãs nacionais Carol Henrique e Camila Kemp, são as representantes femininas da modalidade que integrará em 2020 o programa dos Jogos Olímpicos de Tóquio.



"Com os Jogos Olímpicos à porta, todas as seleções têm a ambição de prepararem os seus melhores atletas para serem campeões do mundo. Vai ser uma competição difícil, mas queremos colocar novamente Portugal no pódio", completou o dirigente.



Em competição vão estar cerca de 300 surfistas de mais de 40 seleções, num Mundial que volta ao Japão passados 28 anos.