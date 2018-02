Portugal defronta China e Brasil no mundial de ténis de mesa

Lusa Comentários 27 Fev, 2018, 19:22 | Outras Modalidades

O sorteio realizado esta terça-feira para a prova, a disputar de 29 de abril a 6 de maio, colocou ainda no caminho de Portugal, oitavo do `ranking`, as seleções da Rússia (15.ª), República Checa (18.ª) e Coreia do Norte (25.ª).

Os três primeiros classificados de cada grupo de seis equipas passam à fase seguinte.

No setor feminino, Portugal, 77.ª seleção do mundo, integra o grupo K, da terceira divisão, no qual é a equipa com o `ranking` mais baixo.

Esta `poule` conta com as seleções da Estónia (52.ª), Argélia (56.ª), Turquemenistão (62.ª), Macau (65.ª) e Bulgária (73.ª).