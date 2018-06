Portugal defronta Estónia nas meias-finais da Liga de Ouro de voleibol

Lusa Comentários 07 Jun, 2018, 13:19 | Outras Modalidades

Portugal, que na quarta-feira, derrotou, precisamente, a República Checa, por 3-1, em Matosinhos, vai defrontar a Estónia na ‘final four’ da competição, marcada para 13 e 14 de junho, enquanto a outra meia-final vai opor a seleção anfitriã à Turquia.



“Vamos jogar com o mais bem classificado da fase regular, a Estónia, que se sagrou vencedora da Liga Mundial, Grupo 3, no ano passado e que, este ano, na ‘poule’ A da Liga de Ouro, eliminou uma das melhores seleções do mundo”, a Bélgica, observou o selecionador Hugo Silva.



A Estónia venceu o agrupamento A, à frente da favorita seleção belga, enquanto Portugal se impôs na ‘poule’ C – na qual a República Checa foi quarta e última classificada – e a Turquia terminou no primeiro lugar do grupo B.



“É tarefa difícil, mas não temos nada a perder e não é o poderio e o favoritismo da Estónia que nos vai tirar o foco e a vontade de querer continuar a trilhar o nosso caminho”, advertiu Hugo Silva.



Os dois finalistas da Liga de Ouro europeia qualificam-se para Taça Challenger, que se vai realizar em Matosinhos, em 20 a 24 de junho, para a qual Portugal já está apurado na qualidade de país organizador.