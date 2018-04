Portugal derrota Rússia no Mundial de ténis de mesa

Lusa Comentários 30 Abr, 2018, 22:26 | Outras Modalidades

O resultado deixa os portugueses muito bem encaminhados para se apurarem para a ronda seguinte do torneio, a decorrer em Halmstads, na Suécia.

Quando as seis equipas do grupo já estão com três jogos disputados, lidera a China, com seis pontos, seguida por Brasil e Portugal, com cinco. Já fora da zona de apuramento, aparecem Rússia e República Checa, com quatro pontos, e Coreia do Norte, com três.

Os portugueses, com Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro sucessivamente em prova, foram claramente superiores aos russos e agora seguem para o compromisso mais difícil, contra a China, na terça-feira, a partir das 12h00.