Portugal despede-se com vitória da qualificação para o Europeu de voleibol feminino

A equipa das `quinas`, que chegou a este sexto encontro do Grupo B sem possibilidades de qualificação, bateu a Suécia, vencedora da `poule`, pelos parciais de 25-23, 22-25, 25-18, 25-22.

A seleção comandada por João José termina esta fase no terceiro lugar, com nove pontos, menos cinco do que a Suécia, vencedora do agrupamento, e menos quatro do que a também apurada Ucrânia, que hoje venceu a anfitriã Geórgia, por 3-0 (25-6, 25-19 e 25-9).