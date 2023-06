Portugal despede-se com vitória na Roménia da Golden League de voleibol

Portugal, que já estava afastado da possibilidade de vencer o grupo e de se apurar para a ‘final four’, teve que ‘puxar dos galões’ para vencer a Roménia, pelos parciais de 27-25, 22-25, 25-16, 26-28 e 15-12.



O capitão Alexandre Ferreira foi o melhor pontuador do jogo, com 22 pontos (20 ataques, 1 bloco e 1 ás), seguido pelos romenos Iulian Bala (19) e Alexandre Rata (19).



O oposto Bruno Cunha apresentou-se como uma ótima alternativa vinda do banco de suplentes da seleção lusa, com 17 pontos e um aproveitamento ofensivo de 89 por cento.



Portugal finaliza a sua participação nesta prova europeia na segunda posição do Grupo A, com nove pontos, a cinco da Turquia, acabando por falhar a ‘final four’, a disputar na Croácia, no próximo fim de semana.



A seleção portuguesa tem novo encontro marcado com a Roménia em 30 de agosto, na jornada de estreia do Grupo D do Campeonato da Europa, que integra ainda Turquia, França, Grécia e Israel.