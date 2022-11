Portugal domina Roménia e continua invencível no Eurobasket

A formação comandada por Mário Gomes liderou o encontro do princípio ao fim e ao intervalo já liderava por 13 pontos (54-41), para quase sentenciar no terceiro quarto, com um 18-10 que colocou a diferença em 21 pontos (72-51).



Travante Williams, com 20 pontos, e Francisco Amarante, com 17, foram os elementos lusos em maior destaque, num coletivo que se exibiu em excelente nível, tanto em termos ofensivos – todos marcaram -, como na defesa, dando poucos cestos fáceis.



Na formação forasteira, o melhor foi Emanuel Cate, que liderou a equipa em pontos (14) e ressaltos (12), sendo o único jogador que conseguiu um ‘duplo duplo’.



Moralizada com o triunfo de há três dias com a Bulgária (88-78), a formação lusa entrou muito bem no encontro e colocou-se, num ápice, a vencer por 10-2, e, depois, por 14-4, até à reação dos romenos, que reduziram a diferença para três pontos (16-13).



A aproximação não afetou a seleção das ‘quinas’, que, apesar de algumas falhas defensivas, voltou a conseguir afastar-se, com Francisco Amarante em destaque, para terminar o primeiro período com 13 pontos à maior (27-14).



No início do segundo quarto, Portugal voltou a entrar melhor e colocou-se a vencer por 16 pontos (35-19), mas, sem acusar a desvantagem, a Roménia foi, pouco a pouco, melhorando e colocou-se a sete (43-36), a 4.14 minutos do intervalo.



O selecionador luso, Mário Gomes, solicitou um desconto de tempo, pedindo defesa e partilha de bola no ataque, e a equipa voltou a ‘despertar’, para um grande final de primeira parte, conseguindo um parcial de 11-0, para liderar por 18 pontos (54-36), antes de os romenos reduzirem (54-41).



Portugal reentrou melhor para a segunda parte e, bem dos dois lados do campo, sobretudo a defender, dominou por completo o terceiro parcial, que terminou já com 21 pontos à maior (72-51), perante uma Roménia sem soluções.



A tendência não mudou no derradeiro período, com Portugal a conseguir mesmo colocar a diferença nos 30 pontos, com que terminou o encontro, sendo a máxima vantagem em todo o jogo.



A formação lusa, que só volta a jogar no Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação para o Europeu de 2025 em fevereiro de 2003, nos redutos de Chipre (23) e Bulgária (26), passou a somar oito pontos, contra sete da Bulgária, cinco da Roménia e quatro do Chipre, sendo que só o primeiro segue diretamente para a fase de qualificação.



Jogo no Pavilhão Multidesportivo Dr. Mário Mexia, em Coimbra.



Portugal - Roménia, 92-62.



Ao intervalo: 54-41.



Sob a arbitragem do checo Petr Hrusa, do macedónio Zoran Mitrovski e do lituano Juozas Barkauskas, as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal: Diogo Ventura (4), Diogo Brito (10), Travante Williams (20), Ricardo Monteiro (9) e Miguel Queiroz (2) - cinco inicial. Jogaram ainda Francisco Amarante (17), Rafael Lisboa (10), Daniel Relvão (7), Vladylav Voytso (2), José Barbosa (3), Pedro Bastos (4) e João Guerreiro (4).



Selecionador: Mário Gomes.



- Roménia: Lucas Tohatan (13), Bogdan Nicolescu (4), Alex Olah (10), Patrick Richard (13) e Tudor Fometescu - cinco inicial. Jogaram ainda Emanuel Cate (14), Tudor Gheorghe, Nandor Kuti, Mihai Maciuca (6), Marcu Badiu (2), Bogdan Tibirna e Bogdan Popa.



Selecionador: Dragan Petricevic.



Marcha do marcador: 27-14 (10 minutos), 54-41 (intervalo), 72-51 (30 minutos) e 92-62 (resultado final).