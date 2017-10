Portugal domina terceiro dia do Eurosurf 2017

RTP 09 Out, 2017, 17:35 / atualizado em 09 Out, 2017, 17:39 | Outras Modalidades

Os surfistasportugueses venceram todos os heats em que participaram. Destaque para João Dantas, que já está na final do quadro principal de longboard.



O dia iniciou-se com a disputa da segunda ronda da categoria de surf open. O mar estava 'pequeno' com ondas de tamanho reduzido: "Tivemos de delinear uma estratégia para contornar as adversidades, que passava por entrar no heat a atacar, conseguindo uma onda forte logo no início", explicou o selecionador nacional, David Raimundo.



A estratégia resultou com Tomás Fernandes, Guilherme Fonseca, Pedro Henrique e Eduardo Fernandes a dominarem os seus heats do início ao fim e a conseguirem de forma natural a qualificação para a terceira ronda do quadro principal.



Amanhã, será um dia mais complicado para os portugueses, com a disputa da segunda ronda das categorias masculina e feminina de bodyboard e com a realização da terceira ronda de surf open.