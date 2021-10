Portugal e Espanha defrontam-se na 1.ª Taça Ibérica

É um projeto da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) e vai cumprir mais uma etapa com a realização da primeira competição dos jogadores portugueses frente à seleção espanhola, ao mesmo tempo que promove cursos de formação com vista a divulgar este desporto.



Assim, no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, a Taça Ibérica inicia-se às 16 horas de sábado, dia 16, com a cerimónia de abertura, seguido do primeiro jogo entre Portugal e Espanha. No domingo, dia 17, encontro marcado entre as duas seleções para um segundo jogo, pelas 10H00 e finalmente às 15H00 terá lugar novo confronto desportivo num Portugal X Espanha (ou misto).