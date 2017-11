Portugal é vice-campeão masculino no Europeu de padel

Mário Aleixo - RTP 19 Nov, 2017, 08:58 / atualizado em 19 Nov, 2017, 09:30 | Outras Modalidades

Miguel Oliveira e Diogo Rocha não conseguiram contrariar o favoritismo de Aday Santana e Álvaro Cepero, os novos campeões europeus de duplas, que conquistaram o segundo e decisivo ponto para a sua seleção.



Diante do par que se coroou campeão europeu no Clube de Ténis do Estoril, o duo luso lutou, mas acabou derrotado por 6-2 e 6-4.



"Não creio que tenhamos sido surpreendidos, porque eles são claramente melhores do que nós. Queríamos muito ter feito o empate para Portugal, mas estamos contentes com a semana que fizemos", resumiu Oliveira, que agradeceu a Diogo Rocha o esforço que fez para jogar com uma entorse no joelho esquerdo.





A vitória de Aday Santana e Álvaro Cepero deu o ponto decisivo à Espanha, que tinha iniciado a final com o triunfo de Paquito Navarro e Juan Martín Díaz, que foi número um mundial durante 13 anos.A dupla espanhola impôs-se a Vasco Pascoal e João Bastos, com os parciais de 6-1 e 6-4, no primeiro encontro dos três da final masculina do Europeu de Padel.Com a final já decidida, Francisco Neves e Diogo Schaefer entraram em campo para tentar conquistar o ponto de honra para Portugal, mas falharam, perdendo por 6-3 e 6-2 com Pablo Lijó e Alejandro Ruiz.A seleção nacional masculina conseguiu o seu melhor resultado de sempre nos Campeonatos da Europa de padel. Em 2009, também no Clube de Ténis do Estoril, os portugueses tinham sido terceiros classificados.A Espanha dominou por completo as finais disputadas, "roubando" também o título europeu feminino a Portugal. Em duplas, Ariana Sánchez e Marta Ortega bateram as portuguesas Filipa Mendonça e Catarina Nogueira, por 6-1 e 6-2, na vertente feminina, enquanto na masculina Cepero e Santana venceram os compatriotas Willy Lahoz e Alex Ruiz, por 7-6 e 6-0.