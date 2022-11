Portugal elimina Azerbaijão e continua na luta pelo acesso ao Mundial de andebol feminino

No Multiusos de Paredes, seleção lusa, que no jogo da primeira mão venceu por 32-19, já estava na frente do marcador ao intervalo de forma folgada, com 17-5, ampliando a vantagem na segunda parte.

Com o triunfo no `play-off`, a seleção portuguesa garantiu o apuramento para a fase 2 da qualificação europeia e mantém a ambição conseguir a primeira participação para um Campeonato do Mundo, numa organização conjunta da Dinamarca, Suécia e Noruega, de 30 de novembro a 17 de dezembro de 2023.