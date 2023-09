Portugal em 14.º na prova por equipas do Europeu de saltos de Milão

Adir Dias de Abreu, Rodrigo Almeida e Duarte Seabra ficaram na penúltima posição, com 49,04 pontos, entre 15 equipas participantes, longe do sexto, a Suíça, última seleção a ficar com uma vaga em Paris2024.



A equipa da Suécia, ouro olímpico em Tóquio2020, venceu a competição com 9,51 pontos, com Duarte Seabra (53.º) a ser o melhor português na tabela de individuais do dia.



O Europeu prossegue até domingo, em Milão, com a final individual marcada para o último dia.