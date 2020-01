Portugal empata com Finlândia e é segundo na qualificação para o Mundial de futsal

Na Póvoa de Varzim, Jarmo Junno (16 minutos) e Miika Hosio (29) adiantaram a formação escandinava, 22.ª na hierarquia mundial, mas os campeões europeus, que procuram a sexta presença consecutiva no Campeonato do Mundo, resgataram a igualdade nos dois minutos finais por Bruno Coelho (39) e Cardinal (40).



Portugal, terceiro do ‘ranking', desceu ao segundo lugar da ‘poule', atrás da Itália (8.ª), mas com os mesmos quatro pontos que os transalpinos, que horas antes tinham batido a Bielorrússia (5-3) e defrontam a equipa das ‘quinas' no domingo, às 17:00.



A Finlândia surge no terceiro lugar, com dois pontos e hipótese remotas de apuramento, ao passo que os bielorrussos, que perderam de forma apertada com a formação lusa na quinta-feira (2-1), mantêm-se a zeros e já estão arredados da qualificação.



Os vencedores das quatro séries europeias têm entrada direta na competição agendada para as cidades lituanas de Kaunas, Vilnius e Klaipeda, entre 12 de setembro e 04 de outubro, enquanto os segundos classificados discutirão as restantes vagas num ‘play-off'.



Com André Coelho no lugar de João Matos, os campeões europeus entraram a todo o gás em busca de uma exibição tranquila e alcançaram com frequência o último terço, pecando invariavelmente na pontaria desafinada para superar o inspirado Juha-Matti Savolainen.



Apostando no pragmatismo que tirou pontos à Itália (2-2), os escandinavos viveram da muralha intransponível desenhada pelo seu guarda-redes e ainda contaram com o auxílio dos ferros para negar as intenções de Pedro Cary.



O desperdício retirou discernimento aos pupilos de Jorge Braz, que se viram em desvantagem aos 16 minutos, num remate enrolado do pivot Jarmo Junno, obrigando Portugal a correr atrás do prejuízo, à semelhança do triunfo sobre a Bielorrússia (2-1).



Os anfitriões esbanjaram um livre de 10 metros de Cardinal a 41 segundos do intervalo e prolongaram a ineficácia no reatamento, em pontapés consecutivos do pivot do Sporting e de Ricardinho ao poste, moderando aos poucos uma reentrada avassaladora na quadra.



A Finlândia manteve-se coesa a defender, sem se livrar de alguns sustos, e voltou a revelar frieza aos 29 minutos, quando Jani Korpela solicitou o desvio do pivot Miika Hosio em plena área, elevando as ondas de choque entre o público nacional.



O avanço do relógio enervou Portugal, que voltou a estremecer a baliza de Savolainen, encarou os cinco minutos finais com o guarda-redes avançado Tiago Brito e forçou a sexta falta dos nórdicos, convertida num livre vitorioso de Bruno Coelho aos 39 minutos.



Envolvida num ritmo alucinante, a turma das ‘quinas' continuou a arriscar no ‘cinco para quatro' e empatou a contenda com 48 segundos por jogar, numa jogada a régua e esquadro concluída em zona frontal por Cardinal.



Jogo no Pavilhão de Desportos Municipal da Póvoa de Varzim, na Póvoa de Varzim.



Portugal - Finlândia, 2-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Jarmo Junno, 16 minutos.



0-2, Miika Hosio, 29.



1-2, Bruno Coelho, 39 (livre direto).



2-2, Cardinal, 40.



Equipas:



- Portugal: André Sousa, André Coelho, Cardinal, Bruno Coelho e Ricardinho. Jogaram ainda Erick Mendonça, Nilson, Fábio Cecílio, Pedro Cary, João Matos, Pany Varela, Tiago Brito e Miguel Ângelo.



Treinador: Jorge Braz.



- Finlândia: Juha-Matti Savolainen, Panu Autio, Miikka Hurme, Miika Hosio e Jani Korpela. Jogaram ainda Antti Koivumaki, Iiro Vanha, Juhana Jyrkiainen, Jarmo Junno, Sergei Korsunov, Lassi Lintula, Antti Teittinen e Teemu Lukkari.



Treinador: Mico Martic.



Árbitros: Javier Reina (Espanha) e Juan Gallardo (Espanha).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Cecílio (09), Jani Korpela (31), Juhana Jyrkiainen (33), Bruno Coelho (36), Miika Hosio (39), Panu Autio (39) e Cardinal (39).