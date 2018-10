Portugal empata frente ao Japão no primeiro teste rumo ao Mundial 2020

Lusa Comentários 30 Out, 2018, 21:07 / atualizado em 30 Out, 2018, 21:07 | Outras Modalidades

O Japão, vice-campeão da Ásia, colocou-se em vantagem ao minuto 30, com um golo de Rafael Henmi, jogador do Benfica, e o empate português chegou aos 39 minutos, num autogolo de Nishitani.



Este foi o primeiro encontro da seleção nacional de futsal na época 2018/19 e ficou também marcado ainda pela estreia de mais um jogador português com a camisola das quinas, Tiago Cruz, ala do Rio Ave, que assim se tornou o 142.º internacional luso.



O jogo na primeira parte foi muito físico, com as duas equipas a disputarem ao milímetro cada espaço disponível. Começou melhor Portugal, mais pressionante sobre a bola e com Bruno Coelho e Ricardinho como autores dos primeiros remates.



Aos 06 minutos, Pany Varela testou pela primeira vez os reflexos do guarda-redes japonês, num remate que teve o condão de acordar os nipónicos, que a partir daí decidiram aventurar-se no ataque, embora sem colocar em perigo a baliza à guarda de André Sousa.



No segundo tempo, tal como na primeira metade, o jogo continuou disputado, sem que nenhuma equipa tenha conseguido superioridade evidente.



Ricardinho, aos 25 minutos, ludibriou um defesa japonês, mas o remate saiu por cima. Melhor conseguiu Rafael Henmi, que aos 30 minutos arrancou com a bola do meio campo nipónico, descaiu para a esquerda do ataque e rematou cruzado para o 1-0, sem hipótese de defesa para Vítor Hugo.



O empate chegou já quase ao cair do pano, ao minuto 39, quando Portugal já atuava em 5 para 4, com Cary a criar superioridade no ataque. A pressão lusa acabou por surtir efeito e um autogolo de Nishitani colocou o resultado final em 1-1.



Jogo realizado no pavilhão Municipal Torre da Marinha, no Seixal.



Portugal - Japão, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Katsutoshi Yoshikawa, 30 minutos.



1-1, Nishitani, 39 (própria baliza).



Equipas:



- Portugal: André Sousa, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, João Matos e Ricardinho. Jogaram ainda: Vítor Hugo, Tiago Cruz, André Coelho, Nilson, Pedro Cary, Erick, Pany Varela, Tiago Brito e Tunha.



Treinador: Jorge Braz.



- Japão: Higor Pires, Akira Minamoto, Tomoki Yoshikawa, Katsutoshi, Rafael e Kazuya Shimizu. Jogaram ainda: Yushi Sekiguchi, Manabu Takita, Yuki Murota, Takashi Morimura, Ryohei Ando e Ryosuke Nishitani.



Treinador: Bruno Garcia.



Árbitros: Miguel Castilho (AF Lisboa) e Rúben Guerreiro (AF Algarve).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Kazuya Shimizu (34).



Assistência: cerca de 1.300 espetadores.