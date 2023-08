A seleção portuguesa de basquetebol concluiu hoje a participação na King’s Cup com um triunfo diante de Angola (72-67), naquela que foi a última prova de preparação para o torneio de pré-qualificação olímpico, que decorreu em Amã.

Depois dos desaires com a Jordânia (69-61) e México (79-71), os lusos conseguiram obter o triunfo e, para isso, foi importante a vantagem de sete pontos verificada ao intervalo (38-31), seguindo-se dois quartos nos quais Portugal souber gerir a vantagem, ainda que tenho sentido um sobressalto, quando esteve, por momentos, a perder por dois pontos.



No lado luso, Diogo Brito destacou-se com 21 pontos e sete ressaltos.



A seleção portuguesa irá disputar o torneio de pré-qualificação olímpico, em Gliwice, na Polónia, entre 13 e 20 de agosto.