Portugal entra a golear no Mundial de Hóquei em Patins

RTP Comentários 07 Jul, 2019, 20:35 / atualizado em 07 Jul, 2019, 20:50 | Outras Modalidades

O Mundial de Hóquei em Patins realiza-se na Catalunha e jogo de Portugal decorreu no pavilhão Isaac Gàlvez, em Vilanova, Espanha.







Num encontro em que a seleção portuguesa chegou ao intervalo a vencer por 3-1, Hélder Nunes (05, 28, 50 minutos), Rafa Costa (13, 40) e Jorge Silva (18, 30, 49) marcaram os golos da equipa lusa, enquanto Julian Uribe (09) e Esteban Campo (43) fizeram os tentos colombianos.



Em busca do seu 16.º título mundial, que lhe escapa desde que ergueu pela última vez o troféu em 2003, em Oliveira de Azeméis, Portugal somou os seus primeiros três pontos e igualou a Argentina, que encabeça o Grupo B, depois de ter goleado o Chile, por 9-2.



Os três primeiros classificados de cada grupo avançam para os quartos de final, que se disputam no Palau Blaugrana, em Barcelona, enquanto os dois últimos disputam um `play-off` com os vencedores das duas `poules` da Taça Intercontinental, que decorre em paralelo.



















Resultados e classificação da 44.ª edição do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, que decorre entre 06 e 15 de julho, em Vilanova e Barcelona, Espanha, integrado nos World Roller Games:







- Fase de grupos:



Grupo A:



- 1.ª jornada (sábado, 06 jul):



Angola -- Itália, 4-5



Espanha -- França, 3-1







Classificação:JVEDgm-gsP



1. Espanha11-- 3-13



2. Itália11-- 5-43



3. Angola1--1 4-50



4. França1--1 1-30







- 2.ª jornada (segunda-feira, 08 jul):



França - Angola, 11:00



Itália -- Espanha, 19:00



- 3.ª jornada (terça-feira, 09 jul):



Itália -- França, 15:00



Angola -- Espanha, 19:00







Grupo B:



- 1.ª jornada (domingo, 07 jul):



Chile -- Argentina, 2-9



Portugal -- Colômbia, 2-8







Classificação:JVEDgm-gsP



1. Argentina11-- 9-23



2. Portugal11-- 8-23



3. Colômbia1--1 2-80



4. Chile1--1 2-90







- 2.ª jornada (segunda-feira, 08 jul):



Colômbia -- Chile, 13:00



Argentina -- Portugal, 21:00



- 3.ª jornada (terça-feira, 09 jul):



Chile -- Portugal, 17:00



Argentina -- Colômbia, 21:00







- Segunda-fase:



- 'Play-off' de acesso aos quartos de final (quarta-feira, 10 jul):



Jogo 1: 4.º Gr.A -- 1.º Gr.A da Taça Intercontinental, 16:00



Jogo 2: 4.º Gr.B -- 1.º Gr.B da Taça Intercontinental, 18:30







- Quartos de final (quinta-feira, 11 jul):



Jogo 3: 1.º Grupo A -- Vencedor do Jogo 2, 09:00



Jogo 4: 3.º Grupo A - 2.º Grupo B, 13:30



Jogo 5: Vencedor do Jogo 1 -- 1.º Grupo B, 16:00



Jogo 6: 2.º Grupo A -- 3.º Grupo B, 21:00







- Jogos de apuramento do 5.º ao 8.º lugares (sexta-feira, 12 jul):



Jogo 7: Derrotados dos quartos de final, 16:00



Jogo 8: Derrotados dos quartos de final, 21:00







- Meias-finais (sexta-feira, 12 jul):



Jogo 9: Vencedor Jogo 3 - Vencedor Jogo 4, 16:00



Jogo 10: Vencedor Jogo 5 - Vencedor Jogo 6, 21:00







- Jogo de apuramento do 7.º e 8.º lugares (sábado, 13 jul):



Derrotado Jogo 7 - Derrotado Jogo 8, 16:00







- Jogo de apuramento do 5.º e 6.º lugares (sábado, 13 jul):



Vencedor Jogo 7 - Vencedor Jogo 8, 21:00







- Jogo de apuramento do 3.º e 4.º lugares (domingo, 14 jul):



Derrotado Jogo 7 - Derrotado Jogo 8, 14:30







- Final (domingo, 14 jul):



Vencedor Jogo 7 - Vencedor Jogo 8, 17:00.







Nota: Horas em Lisboa (mais uma em Espanha). Horários a partir da segunda fase a confirmar.





c/Lusa





Na segunda-feira o teste será bem mais difícil, pois Portugal defronta a Argentina.