Portugal entra a vencer no Europeu de basquetebol feminino de sub-20

Portugal liderou o marcador durante grande parte do encontro, com destaque para o seu segundo quarto, traduzido num parcial de 21-11 e numa vantagem de 12 pontos (42-30) ao intervalo.



A seleção lusa teve o mérito de nunca permitir que a congénere checa se aproximasse em demasia, numa partida em que apontou nove triplos, sem esquecer 24 assistências e 12 roubos de bola.



Portugal ultrapassou um adversário muito forte na luta das tabelas, tendo sobressaído as atuações de Ana Barreto e Inês Bettencourt.



“Foi importante termos entrado com uma vitória no Europeu. Funcionámos bem como equipa. Estivemos bem defensivamente, o que permitiu algumas importantes recuperações de bola”, considerou Catarina Frederico no final do encontro.



A jogadora referiu que “não foi um jogo fácil” frente às vice-campeãs europeias, até porque “houve momentos mais complicados”, mas a seleção manteve sempre “a cabeça fria” e fez bem o seu trabalho.



“Acredito muito no nosso potencial e o resultado acabou por surgir. Vamos continuar a lutar pelo nosso objetivo”, garantiu Catarina Frederico.



No domingo, a seleção portuguesa defronta a Sérvia, que venceu Israel por 73-70. Na derradeira jornada do Grupo A, na terça-feira, Portugal defronta Israel e a Sérvia a República Checa.