Portugal está fora da Liga Europeia de futebol de praia

Lusa Comentários 08 Jul, 2018, 20:51 / atualizado em 09 Jul, 2018, 08:36 | Outras Modalidades

Depois do triunfo frente à Turquia (5-3), na sexta-feira, e da derrota diante da Ucrânia (4-3), no sábado, a equipa das 'quinas' somou o segundo desaire na etapa nazarena da prova.



Rui Coimbra, com dois golos, João Gonçalves e Madjer, um cada, marcaram para a seleção portuguesa, que já estava qualificada para a Superfinal, enquanto Antonio e Chiky, com um 'bis' cada, empataram para a Espanha.



No prolongamento, Llorenç assinou o tento do triunfo espanhol.



A Superfinal da Liga Europeia vai ser disputada na Sardenha, em Itália, entre 06 e 09 de setembro.