Portugal estreia-se com vitória frente à Estónia na Taça Challenger de voleibol

Portugal colocou-se assim em boa posição para atingir as meias-finais, objetivo prioritário fixado pelo técnico nacional, Hugo Silva, e agora resta-lhe defrontar o Cazaquistão, o que acontecerá na próxima sexta-feira, às 21:00.



A final está marcada para domingo, dia 24, e o vencedor garante acesso direto à Liga das Nações.



Portugal comandou sempre o primeiro parcial deste jogo com a Estónia, no qual concedeu apenas duas igualdades (8-8 e 9-9), e impôs-se por 25-19, tendo-se destacado sobretudo no plano ofensivo, com Alexandre Ferreira em bom plano.



A seleção portuguesa teve um início de sonho no segundo parcial, colocando-se a vencer por 5-0, graças ao acerto geral da equipa frente, e, com autoridade e segurança, triunfou por 25-16.



A Estónia, que ainda recentemente afastou Portugal da final da Liga Dourada, na República Checa, com um triunfo também por 3-0, reagiu no terceiro parcial e pela primeira vez neste encontro viu-se na frente do marcador, por 3-4, e por momentos deu a sensação de que podia causar muitos mais problemas a Portugal.



Tal, contudo, durou pouco e a seleção orientada por Hugo Silva manteve-se focada, resistiu à pressão que Estónia exerceu e que permitiu, aliás, manter o resultado em aberto até aos 16-16.



A partir daí, Portugal tomou conta do jogo e serenou, a sua receção voltou a funcionar e Alexandre Ferreira destacou-se novamente com o seu poder de tiro tanto no serviço como junto à rede.



Portugal saltou então para a frente, primeiro por 17-16 e depois por 19-17 e 21-18, e não apenas segurou a vantagem como até a ampliou, tendo Alexandre Ferreira (23 pontos à sua conta) fechado o ‘set’ e o encontro em grande estilo, com mais um serviço poderoso.



Jogo realizado no Centro de Desportos e Congressos, em Matosinhos



Portugal - Estónia, 3-0.



Parciais: 25-19 (25 minutos), 25-16 (26), 25-20 (27).



Sob a arbitragem da dupla Mykhailov Medvid (Ucrânia) e Olivier Guillet (França), as equipas atuaram com os seguintes jogadores:



- Portugal: Filip Cveticanin, Marco Ferreira, Alexandre Ferreira, João Simões, Phelipe Martins, Miguel Tavares Rodrigues, João Fidalgo, Valdir Sequeira e Lourenço Martins.



Treinador: Hugo Silva.



- Estónia: Kert Toobal, Renee Teppan, Oliver Venno, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Andri Agnatis, Rait Rikberg, Robert Taht e Markkus Keel,



Treinador: Georghe Cretu.



Assistência: cerca de 250 espetadores