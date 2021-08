Portugal estreia-se no ciclismo de pista no segundo dia de competição

No segundo dia de competição, Telmo Pinão, que também vai disputar as provas de ciclismo de estrada, vai disputar a qualificação na pista do Velódromo de Izu, às 11:22 locais (03:22 de Lisboa), para chegar à final, agendada para as 15:27 locais (07:27 de Lisboa).

No Centro Aquático de Tóquio, Marco Meneses e Diogo Cancela, ambos estreantes em Jogos Paralímpicos, nadam as eliminatórias dos 400 metros livres S11 (deficiência visual) e 100 metros bruços SB8 (deficiência motora), respetivamente.

Caso se qualifiquem, os dois nadadores, que se estreiam em competições paralímpicas, avançam para as finais, também marcadas para quinta-feira.

Portugal está representado nos Jogos Tóquio2020, que decorrem até 05 de setembro, por 33 atletas de oito modalidades.

- Quinta-feira, 26 de agosto:

HORA LOCAL (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA/CLASSE

10:03 (02:03) Marco Meneses Natação/400 livres/S11 (eliminatória)

10:53 (02:53) Diogo Cancela Natação/100 bruços/SB8 (eliminatória)

11:22 (03:22) Telmo Pinão Ciclismo/C2/Perseguição (eliminatória)

15:27 (07:27) Telmo Pinão Ciclismo/C2/Perseguição (final) a)

18:11 (10:11) Marco Meneses Natação/400 livres/S11 (final) a)

19:33 (11:33) Diogo Cancela Natação/100 bruços/SB8 (final) a)

a) caso se qualifique.