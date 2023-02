Portugal falha apuramento para Eurobasket feminino

Portugal, que estava obrigado a vencer e a fazer contas para se apurar como um dos quatro melhores segundos dos 10 grupos de qualificação, resistiu apenas no primeiro quarto do encontro, que liderou e atingiu a vencer por 13-10.



O Reino Unido, 12.ª classificado do ‘ranking’ europeu (Portugal é 25.º), empatou a 13-13 no inicio do segundo quarto e passou para a frente aos 15-13, abrindo gradualmente a vantagem, que era de 12 pontos ao intervalo (35-23).



A seleção portuguesa, que na ronda anterior manteve acesa a chama da inédita qualificação com um triunfo sobre a Grécia (oitava do ‘ranking’ europeu), teve um bom início do terceiro quarto, reduzindo a diferença para oito pontos aos 35-27.



A seleção do Reino Unido, que apenas levou a melhor em solo luso no prolongamento, por 76-69, realizou de seguida dez ações consecutivas de concretização, contra nenhuma bem-sucedida das lusas, que fez disparar o marcador para uma vantagem de 24 pontos aos 51-27.



Portugal acusou o momento e sem antídoto para contrariar o possante jogo atlético das britânicas, quer a nível ofensivo quer defensivo, atingiu o termo do terceiro quarto a perder por 25 pontos (58-33) e com apenas 10 marcados.



No quarto e último período de jogo, o Reino Unido controlou e abriu a vantagem, que chegou aos 35 pontos, aos 72-37, e que lhe permitiu fechar o jogo aos 78-48 e entrar nas contas do apuramento, como segundo classificado do grupo.



Sofia Silva, com 19 pontos, foi a principal concretizadora da seleção portuguesa, que esbarrou na eficácia de Temi Fagbenle, 17 e nove ressaltos, Holly Winterburn, 12, cinco ressaltos e 11 assistências, Cheridene Green, 15 e quatro ressaltos, e Georgia Gayle, 14, com três triplos em quatro.



Portugal terminou na terceira posição do Grupo G, com nove pontos, referentes a três vitórias e três derrotas, em igualdade pontual com o Reino Unido, segundo, e a dois da Grécia. No outro jogo da última jornada, a Grécia venceu a Estónia, por 67-65, que terminou em quarto.