Portugal fecha Europeus Paralímpicos com 12 medalhas

Luís Costa concluiu a prova em linha H5 de ciclismo no quinto lugar com o tempo de 1:46.08 horas, e Flávio Pacheco percorreu a mesma distância na prova em linha da classe H4 e terminou no nono lugar, em 1:41.02 horas.



O dia ‘celebrou’ Beatriz Monteiro (medalhas de bronze de singulares SU5), e Diogo Daniel (bronze em singulares SL4), que estiveram nas cerimónias de pódio do badminton, pelas medalhas conquistadas no sábado.



Globalmente, a seleção portuguesa sai de Roterdão com 12 medalhas, juntando às do badminton, mais cinco de bronze, além de duas de prata e duas de ouro, nos títulos de Miguel Vieira em -60kg J1 de judo e Carla Oliveira em individuais BC4 de boccia.



Ana Correia em individuais BC2 de boccia e Bernardo Vieira no contrarrelógio C1 de ciclismo asseguraram as duas medalhas de prata.



As outras medalhas de bronze pertencem a Djibrilo Iafa em -73kg J1 de judo, André Ramos em individuais BC1 de boccia, ao par BC4 de boccia composto por Carla Oliveira e Nuno Guerreiro, à equipa BC1/BC2 de boccia formada por André Ramos, David Araújo e Cristina Gonçalves, e a Bernardo Vieira na prova em linha C1 de ciclismo.



O desempenho português, seleção que contou com 26 atletas em Roterdão, foi saudado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que acompanhou as prestações dos nossos atletas durante os 13 dias de competição em Roterdão, nos Países Baixos, felicita a delegação portuguesa pelos resultados obtidos, que prestigiam Portugal e o desporto nacional, nesta primeira edição dos Campeonatos Paralímpicos Europeus”, pode ler-se numa nota divulgada na página da Presidência da República.