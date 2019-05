Portugal fecha qualificação para os World Beach Games em sétimo lugar

Lusa Comentários 12 Mai, 2019, 15:34 / atualizado em 12 Mai, 2019, 15:40 | Outras Modalidades

Depois de no sábado ter perdido com a Ucrânia, por 5-3, hoje, a ‘equipa das quinas’ marcou por intermédio de Jordan, Von, ambos com dois golos, Bê Martins e Leo Martins, enquanto Le Blanc e Barbotti, este com um ‘bis’, anotaram os tentos gauleses em Salou, na Catalunha.



O conjunto orientado por Mário Narciso terminou a qualificação europeia com um triunfo, depois de ter sido derrotado pela Suíça, nos quartos de final, e pela Ucrânia, na disputa pelo quinto lugar, o último de acesso aos World Beach Games.



O desaire com os ucranianos afastou automaticamente Portugal da fase final da competição, uma vez que o quinto posto ainda permite a disputa de um ‘play-off’ de apuramento com o terceiro classificado da zona sul-americana.



A primeira edição dos World Beach Games vai realizar-se em San Diego, nos Estados Unidos, entre 10 e 15 de outubro.