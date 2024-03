Portugal fecha Taça da Europa de juniores de judo na Anadia com quatro medalhas

Maria Silveira, a competir em -63 kg, teve um percurso imaculado, com triunfos diante das espanholas Maria Martin e Andrea Carazo, das austríacas Franziska Schloegl e Émile Starzer, e, na final, frente à francesa Emilie Dando.



As subidas ao pódio dos quatro judocas lusos aconteceram ainda no sábado, no primeiro dia da competição, e já hoje, no segundo e último dia, foi Filipe Almeida a estar em bom plano, com o judoca a terminar em quinto lugar em -81 kg.



Filipe Almeida acabou por disputar cinco combates, com vitórias frente a três italianos, até às meias-finais, fase em que perdeu com Azat Kumisbay, e depois, relegado para o bronze, com o também cazaque Gleb Azarov.



Na Anadia, Portugal contou com 72 judocas em competição, 46 masculinos e 26 femininos, acompanhados pelo treinador Marco Morais.