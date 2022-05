Portugal ficou aquém das expetativas nos Europeus de judo

”, admitiu a selecionadora Ana Hormigo.A treinadora nacional, um cargo que desempenha ao lado do também ex-judoca Pedro Soares, sabe que os resultados nos últimos três dias na capital da Bulgária, onde decorreu a 70.ª edição dos Europeus, não são, atualmente, o que se espera da seleção.”, lembrou.Ana Hormigo justificou essas expetativas com os resultados nos últimos meses de Telma Monteiro, Jorge Fonseca, Bárbara Timo, Anri Egutidze, Catarina Costa ou Patrícia Sampaio, que chegaram a Sófia depois de importantes medalhas no circuito internacional.De todos, Catarina Costa foi a exceção pela positiva na Bulgária, com a judoca conimbricense a perder apenas na final de -48 kg, saindo dos Europeus com a medalha de prata, a sua primeira na prova continental.”, acrescentou.Patrícia Sampaio, que competiu no último dia, no domingo, teve o segundo melhor desempenho da seleção, com a judoca de Tomar a sair apenas de prova, depois de uma lesão com alguma gravidade, um deslocamento do ombro direito.Uma situação que a deixou fora da luta pelas medalhas, já nas meias-finais de -78 kg, com a judoca a abandonar a meio do combate, incapaz de mover o seu ombro direito, pouco depois de uma tentativa de chave da adversária.”, sublinhou a selecionadora.Os resultados de Sófia, com sete judocas eliminados ao primeiro combate (Telma Monteiro, Rodrigo Lopes, Bárbara Timo, João Fernando, João Crisóstomo, Anri Egutidze e Jorge Fonseca), deixa-os abatidos.”, adiantou a selecionadora, explicando que a motivação pós Europeus vem da própria insatisfação de cada atleta, que quer sempre mais.No balanço, Francisco Mendes, um estreante em Europeus, conseguiu chegar ao segundo combate em -60 kg, tal como Joana Diogo em -52 kg.Após os Europeus, a atenção estará direcionada para o apuramento olímpico, que se inicia em junho com o Grand Slam da Mongólia, e prossegue em julho, com a mesma competição em Budapeste, ainda muito antes dos Mundiais da modalidade, no Uzbequistão, em outubro.