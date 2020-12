Portugal foi "balão de ensaio" para atletas olímpicos do Brasil

Ao todo foram 215 atletas de 18 modalidades que prepararam em solo luso os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, para contornar as restrições existentes no Brasil, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus.”, explicou à Lusa Marco La Porta, o Chefe de Missão do Brasil a Tóquio2020.Rio Maior, que acolheu atletas de natação, atletismo, triatlo, râguebi e pentatlo moderno, foi o epicentro da Missão Europa, que se alargou também a Coimbra (judo), Cascais (vela), Sangalhos (ginástica artística e rítmica e BMX) e Vila Nova de Gaia (ténis de mesa).”, frisou Marco La Porta.O responsável do COB admitiu reeditar a ação de estágio massivo caso o impacto da pandemia dificulte a preparação dos atletas brasileiros, tendo em vista os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.Todos os elementos da estrutura da Missão Europa foram testados à covid-19 antes do embarque no Brasil, cerca de 72 horas antes, e, novamente, à chegada a Portugal, onde também realizaram testes serológicos, permanecendo em isolamento até ao





O Brasil vai defender em Tóquio2020 sete títulos olímpicos conquistados em "casa", pela judoca Rafaela Silva (-57 kg), pelo saltador com vara Thiago Braz da Silva, pelo pugilista Robson Conceição (peso ligeiro, -60 kg), pelas equipas masculina de voleibol, voleibol de praia (Alison Cerutti e Bruno Schmidt) e futebol e pelas velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze (49er FX).

No Rio2016, o Brasil foi o 13.º país do medalheiro, com um total de 19 metais, amealhando seis pratas e outros tantos bronzes, a juntar aos sete ouros.