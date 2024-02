Portugal foi segundo na estafeta mista na Taça do Mundo de triatlo de Napier

Numa prova que chegou a liderar na passagem do derradeiro testemunho, a equipa lusa, formada por Ricardo Batista, Melanie Santos, Vasco Vilaça e Maria Tomé, terminou em segundo, com um tempo de 1:13.44 horas.



A Austrália venceu a prova, com um tempo de 1:13.36 horas, com a Itália a ficar com a medalha de bronze, com 1:13.57.



"Este era o grande objetivo no início da temporada, tentar colocar a equipa mais alto no ranking. Estávamos a lutar por um top 5, mas no final conseguir lutar pelo pódio foi fantástico, não posso estar mais feliz com o segundo lugar", disse Vasco Vilaça, que apenas esteve na Nova Zelândia para participar na estafeta, não tendo corrido a prova individual.