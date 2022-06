Portugal fora da `final four` da Golden League de voleibol masculino

Em Trabzon, no terceiro jogo do grupo A, Portugal perdeu pelos parciais de 25-22, 25-15 e 25-18, e ficou a seis pontos da Turquia, vencedora das duas últimas edições da competição e líder do grupo, com nove.



Com apenas um jogo por disputar, Portugal já não tem qualquer hipótese de alcançar os turcos na classificação, pelo que perdeu a psosibilidade de se manter na luta por uma vaga na 'final four'.



A equipa orientada por João José, que na quarta-feira perdeu com a Turquia por 3-1, em Viana do Castelo, em encontro da segunda jornada, é segunda classificada entre as três equipas do grupo, atrás dos turcos e à frente da Eslováquia, que ainda não pontuou e tem menos um encontro do que os dois adversários.



No próximo encontro, agendado para quarta-feira, às 18:30 (hora de Lisboa), a seleção portuguesa visita a Eslováquia.