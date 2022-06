Portugal ganha seis medalhas na Taça do Mundo de trampolins

Tiago Romão subiu ao lugar mais alto do pódio em duplo minitrampolim, Pedro Ferreira, em trampolim, Vasco Peso e Mariana Cascalheira, em tumbling, e a dupla Ingrid Maior/Sofia Correia, em trampolim sincronizado, conquistaram a prata, e Diogo Abreu, em trampolim, foi bronze.Ao longo do fim de semana passaram pelo Pavilhão Multidesportos Mário Mexia 100 ginastas seniores, de 16 países, competindo em trampolim individual, trampolim sincronizado, duplo minitrampolim e tumbling.”, refere em comunicado a Federação de Ginástica de Portugal.A federação adianta ainda que a Taça do Mundo constituiu o ambiente ideal para os atletas “mostrarem o trabalho que têm vindo a desenvolver e que tem culminado em vários pódios nas competições das últimas semanas”.