Portugal garante duas vagas em equestre

"Estas duas vagas foram conseguidas para o país -- a Federação Equestre Portuguesa indicará posteriormente quem as ocupará em Paris 2024 -- pelas posições de Maria Caetano (com Hit Plus) e Duarte Seabra (com Dourados 2) no ranking de qualificação olímpica publicado pela Federação Equestre Internacional, que fechou a 31 de dezembro de 2023", indica o organismo olímpico, em comunicado.

Em equestre, Portugal poderá ainda conseguir conquistar vaga para a equipa de dressage, que só será confirmada quando a Federação Equestre Internacional anunciar todos os países qualificados, lembra o COP.

As vagas garantidas em equestre elevam para 25 as quotas da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Paris2024, distribuídas por nove modalidades.