Portugal garante lugar no Mundial de futebol de praia com goleada sobre o Azerbaijão

A atual campeã do mundo foi sempre superior, encarando com tranquilidade um adversário muito físico, mas mais fraco em todos os planos de jogo.



Portugal até começou com um contratempo, uma vez que Rui Coimbra se lesionou logo aos três minutos e teve de sair.



Sem acelerar, mas rodando bem a bola, a seleção nacional serenou e marcou pouco depois, aos 06 minutos, num remate cruzado de Rúben Brilhante, que fixou o resultado com que terminou o primeiro período.



Depois da paragem, a superioridade de Portugal tornou-se clara, com os jogadores nacionais a aproveitarem a quebra e os muitos erros dos azeris para dilatar os números, chegando ao 5-0 com golos de Bê Martins (2), Belchior e também um autogolo.



O Azerbaijão foi praticamente inofensivo e teve até no guarda-redes Elchin o elemento mais rematador. Mas, aproveitando alguma descontração de Portugal, chegou ao golo no final do segundo período.



Contudo, o jogo e a qualificação estavam no bolso de Portugal, que mesmo desperdiçando várias oportunidades, ainda elevou para 6-1, por Léo Martins. Além de continuar na disputa pela conquista desta fase de qualificação, a vitória de hoje garantiu o mais importante a Portugal: um lugar na fase final do Mundial de futebol de praia 2021, que se realiza entre 19 e 29 de agosto, em Moscovo, na Rússia.







Jogo no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré.



Portugal – Azerbaijão, 6-1.



No final do primeiro período: 1-0.



No final do segundo período: 5-1.



Marcadores:



1-0, Rúben Brilhante, 06 minutos.



2-0, Bê Martins, 14.



3-0, Belchior, 14 (grande penalidade).



4-0, Bê Martins, 16 (grande penalidade).



5-0, Elshad, 17 (própria baliza).



5-1, Sabir, 23.



6-1, Léo Martins, 29.







Equipas:



- Portugal: Elinton Andrade, Bê Martins, Rui Coimbra, Belchior e Léo Martins. Jogaram ainda Petrony (gr), André Lourenço, Bruno Torres, Rúben Brilhante, Von, Pinhal e Pintado.



Selecionador: Mário Narciso.



- Azerbeijão: Elchin Gasimov, Elshad Manafov, Orxan, Jomard Bakhshaliyev e Sabir Allahguliyev. Jogaram ainda Ilkin Hajiyev, Renat Sultanov, Abdul Aliyev, Ramil Aliyev, Asif Zeynalov e Amid Nazarov.



Selecionador: Zeynal Zynalov.







Árbitro: Lukasz Ostrowski (Polónia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sabir (16), Von (18) e Bê Martins (23).