Portugal garante três pódios e já vai em seis nos Jogos do Mediterrâneo de praia

O canoísta Bernardo Pereira foi o segundo classificado nos 10 quilómetros de SS1, com o tempo de 41.45 minutos, somente atrás do campeão do Mundo, o espanhol Walter Sanchez, que foi 45 segundos mais rápido: o francês Hector Henot completou o pódio, bronze a dois segundos do luso.



Nas águas abertas, Mafalda Rosa esteve no sprint para o triunfo com Arianna Bridi, terminando em 59.59,1, a escassas duas décimas de segundo da transalpina, que contou no pódio com a companhia da compatriota Silvia Ciccarella (1:00.03), três décimas mais rápida do que a portuguesa Angélica André, quarta.



Já Tiago Campos nadou os cinco quilómetros da competição em 56 minutos exatos, cortando a linha final em terceiro, unicamente superado por dupla transalpina, nomeadamente Marcello Guidi, vencedor em 55.50,7, e Dario Verani, prata em 55.51,2.



Nesta prova, Diogo Cardoso foi sexto, em 57.10,7.



Antes destes três pódios, Portugal já tinha a prata pelos homens no futebol de praia e também por Duarte Taleigo, em triatle, e o bronze pela seleção feminina de andebol de praia.