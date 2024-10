Portugal goleia Alemanha e continua na rota do Mundial2025 de futebol de praia

O ala Jordan Santos, autor de três dos sete golos portugueses, foi o principal responsável pelo sucesso da equipa das 'quinas' na cidade espanhola de Cádis, onde decorre a competição, apesar de ter fechado o resultado com um autogolo.



Após ter 'despachado' o Cazaquistão por 12-0, na sexta-feira, e batido a Estónia por 5-2, no domingo, a equipa das 'quinas' regressou às goleadas, vencendo o agrupamento com o pleno de triunfos, à frente de estónios -- que hoje venceram o Cazaquistão por 7-0 e também se apuraram diretamente, no segundo lugar -, alemães e cazaques.



A equipa treinada por Mário Narciso chegou ao fim do primeiro período com vantagem de 3-0 e a questão do vencedor resolvida, graças aos golos de Jordan, Léo Martins e Miguel Pintado, resultado que ampliou no segundo parcial (3-1), por intermédio de Duarte Algarvio e um 'bis' de Jordan, tendo Peterson reduzido para os alemães.



Aproveitando a descompressão de Portugal, que será uma das 16 seleções presentes no play---off, a Alemanha venceu o terceiro período por 2-1, com um remate certeiro de Schulte e o autogolo de Jordan, tendo Miguel Pintado voltado também a 'faturar'.



Para se apurar para o Mundial de 2025, Portugal terá de ultrapassar uma terceira e última fase, disputada pelos vencedores do play-off, em dois grupos de quatro seleções, dos quais apenas os dois primeiros seguem para a fase final, na ilha de Mahé, nas Seychelles, entre 01 e 11 de maio de 2025.