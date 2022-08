Portugal goleia Alemanha na qualificação para Jogos Mundiais de futebol de praia

Portugal, que já tinha vencido há dois dias a Moldova, por 6-3, no primeiro encontro do grupo B, qualificou-se em primeiro lugar do agrupamento para os quartos de final da competição.



Num encontro dominado do início ao final pelos comandados de Mário Narciso, Léo Martins, com um 'poker' (quatro golos), e Miguel Pintado, com um 'hat-trick' (três golos) estiveram em grande destaque, bem secundados por Bê Martins e André Lourenço que 'bisaram' (dois golos) e Batalha, que também assinou a folha dos marcadores.



Qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo de três, e já estão apurados para os quartos de final, além de Portugal e Alemanha (grupo B), Itália e França (grupo A), Suíça e Ucrânia (grupo C), e Espanha e Turquia (grupo D).



As partidas decorrem em Catânia, Itália, até ao próximo dia 04, domingo, sendo que a 'equipa das Quinas' continuará em Itália, mas na Sardenha, para disputar a Superfinal da Liga Europeia.