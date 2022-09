Portugal goleia Alemanha no arranque do Europeu de sub-17 de hóquei em patins

A seleção portuguesa masculina sub-17 de hóquei em patins goleou hoje a congénere da Alemanha por 7-0, em partida da primeira jornada do grupo B do Europeu da categoria, a decorrer em Sant Sadurní d'Anoia, Espanha.