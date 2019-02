Portugal goleia Hungria em jogo de preparação para o Europeu de futsal feminino

Lusa Comentários 08 Fev, 2019, 19:44 | Outras Modalidades

A jogar sempre em pressão alta, a equipa portuguesa demorou pouco mais de um minuto a abrir o marcador, face a um 'cinco' da Hungria a mostrar dificuldades na circulação de bola.



E depois de Janice Silva ter inaugurado o marcador e Pisco ter ampliado, Fifó surgiu também a finalizar, antes de construir a jogada que Jenny transformou no quarto golo de Portugal.



De outra boa jogada na área magiar surgiu o quinto tento português, num autogolo de Ganczer, ficando guardado para os instantes finais antes do intervalo a entrada de Carla Vanessa na lista de marcadoras, fixando o resultado ao intervalo.



Com as húngaras, na segunda parte, a repetirem as insuficiências e a quase não rematarem à baliza portuguesa, o 'cinco' nacional continuou a ensaiar várias jogadas, ampliando o marcador por Cátia Morgado, antes de Lídia Moreira 'bisar', fixando o resultado final em 9-0.



Este foi o sétimo jogo de preparação para o Europeu, depois das partidas com a Espanha, em Tenerife, com derrota por 4-3 e vitória por 2-1, com a Rússia, na Nazaré, com dois triunfos, por 1-0 e 4-0, e duas goleadas à Eslovénia, no Funchal, por 11-0 e 13-0.



A seleção lusa volta a defrontar a Hungria, no sábado, às 18:00.



O jogo das meias-finais do Europeu, frente à Ucrânia, está agendado para 15 de fevereiro, às 21:45.







Jogo no Pavilhão Multiusos de Gondomar.



Ao intervalo: 6-0.



Marcadoras:



1-0, Janice Silva, 01.03 minutos.



2-0, Pisco, 04.14.



3-0, Fifó, 05.39



4-0, Jenny, 07.03.



5-0, Ganczer, 09.30 (própria baliza)



6-0, Carla Vanessa, 19.54.



7-0, Cátia Morgado, 27.03.



8-0, Lídia Moreira, 33.30.



9-0, Lídia Moreira, 35.16.







Equipas:



- Portugal: Naty, Inês Fernandes, Janice Silva, Pisco e Sara Ferreira. Jogaram ainda, Carla Vanessa, Fifó, Taninha, Lídia Moreira, Rute Duarte, Jenny, Ana Azevedo, Cátia Morgado e Ana Catarina.



Treinador: Luís Conceição.



- Hungria: Lilla Torma, Megyeri, Gabriela Kota, Katalin Uveges e Adél Varga. Jogaram ainda, Gal Timea, Lilla Sipos, Ganczer, Krascsenics, Monika Gelb, Petra Krascsenics, Koch e Hargas,



Treinador: Janós Dombó.







Árbitros: Eduardo Coelho e Cristiano Santos.



Ação disciplinar: nada a assinalar.



Assistência: cerca de 300 espetadores.