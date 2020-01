Portugal impõe-se à Polónia no derradeiro teste antes do Euro2020 de andebol

Tal como no sábado, diante da Rússia, em que esteve a perder por 5-0, a seleção portuguesa esteve em desvantagem até aos 15 minutos, chegando, mais uma vez, a vencer ao intervalo, por 18-16.



A equipa das quinas somou o segundo triunfo na competição, depois da vitória frente à sua congénere russa, por 27-25, e da derrota, na estreia, diante da anfitriã Espanha, por 30-25.



Portugal desequilibrou na segunda parte, conseguindo um parcial de 6-0 para uma vantagem de 26-19, aos 45 minutos, num encontro em que o guarda-redes Alfredo Quintana esteve em destaque, tal como Pedro Portela, que, com cinco golos, foi o melhor marcador da equipa.



Rui Silva e Daymaro Salina, com quatro golos cada, João Ferraz, António Areia e Luís Frade, com três, também inscreveram os seus nomes entre os melhores concretizadores portugueses no encontro, atrás do polaco Przemyslaw Krajewski, que assinou sete tentos.



Após 14 anos de ausência, Portugal qualificou-se para o Europeu -- competição em que tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia -- ao terminar no segundo lugar do Grupo 6 de apuramento, atrás da França, medalha de bronze no último Mundial.



Portugal estreia-se no Euro2020 na sexta-feira, precisamente, frente à França, defrontando em 12 de janeiro a estreante Bósnia-Herzegovina e encerrando a participação na primeira fase dois dias depois, perante a Noruega, finalista vencida no campeonato do mundo de 2019 e anfitriã do Grupo D, que se disputa em Trondheim.