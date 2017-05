Portugal já conquistou oito medalhas na Taça do Mundo

Mário Aleixo - RTP 21 Mai, 2017, 12:51 / atualizado em 21 Mai, 2017, 12:56 | Outras Modalidades

Na manhã deste domingo foram sete as medalhas conquistadas pelos canoístas portugueses.



Destaque para a dobradinha de Joana Vasconcelos/Francisca Laia, o regresso de Fernando Pimenta ao pódio, o ouro de Teresa Portela e a estreia bem sucedida do K4.



Teresa Portela conquistou a medalha de ouro em K1 200 metros, a primeira prova internacional do novo ciclo olímpico. A canoísta do Benfica terminou com 40,26s.



Joana Vasconcelos e Francisca Laia, pela primeira vez em dupla desde 2013, foram prata em K2 200 e K2 500.



Em C1 200, Hélder Silva e Tiago Tavares foram segundo e terceiro, respetivamente.



Depois do ouro de véspera em K1 1000, Fernando Pimenta foi prata na distância mais curta (K1 500), podendo juntar a estes resultados uma terceira medalha, pois ainda este domingo entra em ação na prova de K1 5000 metros.



Na nova distância (500 metros), o K4 composto por Emanuel Silva/João Ribeiro/David Varela/David Fernandes teve uma estreia bem sucedida, com uma medalha de prata.



Até ao momento o saldo é de oito medalhas para Portugal, fechando o evento com a realização das especialidades mais longas (C1 5000 e K1 5000).



A Taça do Mundo de Montemor recebeu 250 atletas de 28 países, sendo o derradeiro teste organizativo antes dos Mundiais de velocidade em 2018.