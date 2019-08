Portugal leva 18 atletas com muita ambição para os Mundiais de judo

Lusa Comentários 13 Ago, 2019, 16:55 / atualizado em 13 Ago, 2019, 16:56 | Outras Modalidades

Com o lote máximo de atletas permitido pela Federação Internacional de Judo (FIJ), Portugal estará representado por Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Wilsa Gomes (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Yahima Ramirez (-78 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Miguel Pisco (-60 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), João Crisóstomo (-66 kg), Sergiu Oleinic (-66 kg), Jorge Fernandes (-73 kg), Nuno Saraiva (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Carlos Luz (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).



"Esperamos que deem o vosso máximo como até aqui. Estão aqui por mérito e queremos que saibam que a federação vai estar a apoiar-vos, quer o Mundial corra bem ou corra mal", afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, que sublinhou ainda que "a preparação já vem de há muitos anos e, por isso, muitos já têm resultados".



A principal figura do grupo é Telma Monteiro, a única a contar com medalhas nesta competição e que chega motivada pelo bronze recentemente alcançado nos Jogos Europeus de Minsk. Sobre as expectativas que recaem sobre o seu desempenho, a judoca, de 33 anos, garantiu estar "tranquila" e a encarar de forma positiva a pressão para a prova.



"Em todos os Mundiais em que competi tinha sempre possibilidade de ganhar medalha. Consegui em cinco ocasiões. Embora tenha consciência da dificuldade e do valor das minhas adversárias, também tenho consciência do meu valor e quando entrar para o tapete é isso que vai contar. Estou habituada a grandes momentos e sinto que nasci para isso, para grandes desafios. Gosto dessa pressão, desses grandes palcos", afirmou.



Entre a equipa masculina destaca-se Jorge Fonseca, que conseguiu em julho a medalha de bronze na categoria de -100 kg no Grande Prémio de Zagreb e ocupa atualmente o oitavo lugar no ranking.



"Andava um pouco frustrado e esse resultado ajudou-me bastante. Espero estar muito confiante no Mundial. A minha motivação neste momento é chegar ao Mundial e fazer um grande resultado: chegar ao pódio", assinalou.



Confrontado com o estatuto de cabeça de série, o judoca, de 26 anos, salientou não ter alterado a preparação, apesar da maior confiança adquirida com esse resultado.



"A minha preparação é sempre a mesma, independentemente do lugar em que estou no ranking. Não estou preocupado por ser ou não cabeça de série. Tenho de chegar ali, 'bater neles' e trazer a minha medalha", disse Jorge Fonseca.



A orientar os atletas vão estar presentes os treinadores Ana Hormigo, Tsuyoshi Tsunoda e Pedro Soares, com este último a realçar a dupla pressão de ser um Campeonato do Mundo que ocorre a um ano dos Jogos de Tóquio2020 e cujos resultados influenciam de forma decisiva a qualificação.



"É a segunda competição mais importante na carreira de um atleta e é um Mundial que acontece a um ano dos Jogos. Por inerência, o resultado neste Campeonato influencia também a qualificação olímpica. Portanto, um bom resultado é um salto muito grande, é 'meio caminho andado' para os Jogos", explicou o treinador português.



A seleção nacional parte sexta-feira e chega no sábado a Kaga, no Japão, onde permanecerá até à partida para Tóquio, no dia 23.



O Campeonato do Mundo de Judo decorre na capital nipónica entre 25 de agosto e 01 de setembro, reunindo um total de 917 atletas de 152 países, que vão disputar as provas individuais masculina e feminina e a prova mista de equipas.